В иранской провинции Ардебиль планируют открыть новые промышленные предприятия

БАКУ/Trend/ - В провинции Ардебиль на северо-западе Ирана в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию от 15 до 20 промышленных предприятий, сообщил в ходе брифинга директор департамента промышленности, горного дела и торговли провинции Ардебиль Масуд Ирани, передаёт Trend.

По его словам, запуск этих предприятий создаст новые рабочие места в регионе.

Ирани отметил, что в целом в настоящее время ведутся работы по вводу в эксплуатацию 400 промышленных предприятий в провинции Ардебиль.

По словам официального лица, за последние два года в провинции было введено в эксплуатацию 450 предприятий, что способствовало росту производства и созданию рабочих мест.

В настоящее время в провинции Ардебиль функционирует 1 415 промышленных предприятий, на которых занято 40 800 человек.