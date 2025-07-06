Сегодня в Азербайджане проходят вступительные экзамены по II и III группам специальностей

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджан проводит вступительные экзамены в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей.

Как сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ, экзамены пройдут в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахе, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гейчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Ленкорани, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

Экзамен начинается в 10:00, за 15 минут до начала - в 09:45 пропускной режим будет завершен, и прибывшие после этого участники не будут допущены к экзаменам.

На экзамене абитуриентам необходимо иметь при себе следующие документы:

- пропускной лист на экзамен;

- оригинал документа, удостоверяющего личность.

а) гражданам Азербайджанской Республики (в том числе участникам до 16 лет) удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства имеющие разрешительные удостоверения, выданные Государственной миграционной службой, а иностранные граждане, получившие статус беженца, и члены их семей – удостоверение беженца;

- Участники, не имеющие фотографии на удостоверении личности, вместе с другими документами, удостоверением, выданным образовательным учреждением, с прикрепленной к нему фотографией (к удостоверению прикрепляется фотография участника размером 3х4 см и фотография подтверждается печатью).

Ожидается, что в экзаменах примут участие в общей сложности 41 483 абитуриента.