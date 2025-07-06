Назван объем операций по платежным картам MasterCard в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По данным на конец мая текущего года, количество операций, проведенных через карты MasterCard, выпущенные резидентными финансовыми институтами (включая платежные карты статистических единиц) в Азербайджане, составило 77,346 миллиона единиц, а общий объем операций достиг 5 миллиардов манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с предыдущим месяцем количество операций по картам MasterCard сократилось на 8,147 миллиона единиц, или на 9,5 процента, а объем операций уменьшился на 680 миллионов манатов, или на 12 процентов.

Так, по состоянию на конец апреля текущего года количество операций по картам MasterCard, выпущенным резидентными финансовыми институтами Азербайджана, составило 85,493 миллиона единиц, а объем операций - 5,7 миллиарда манатов.