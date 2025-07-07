В Физули строится новое здание Центра профессионального образования

БАКУ /Trend/ - Строительство нового здания Физулинского центра профессионального образования, рассчитанного на 700 студентов, идет полным ходом.

Об этом говорится в годовом отчете министерства науки и образования Азербайджана, сообщает Trend.

Как отмечается, в центре в соответствии с требованиями современного рынка труда планируется обучение по таким специальностям, как механик по двигателям самолетов и летательных аппаратов, техник по ремонту беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), механик по наземному авиационному оборудованию, а также по ряду других передовых и инновационных специальностей.

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