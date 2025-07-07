Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

При поддержке Банка Республика был организован летний лагерь «Дети Героев» (ФОТО)

Экономика Материалы 7 июля 2025 11:45 (UTC +04:00)
При поддержке Банка Республика был организован летний лагерь «Дети Героев» (ФОТО)
Фото: Банк Республика

Читайте Trend в

Очередной заботливый шаг Банка Республика в поддержку детей шехидов

При поддержке одного из ведущих и социально ответственных банков страны — Банк Республика, и по инициативе Фонда истории и культуры «Джавад хан», с 30 июня по 5 июля 2025 года в этнопоселке «Хан Юрду», расположенном в живописной природе Гёйгёльского района, был организован летний лагерь «Дети Героев» для детей шехидов.

Цель проекта — оказание моральной поддержки детям наших героев, отдавших свою жизнь за Родину, создание условий для полезного, насыщенного и запоминающегося летнего отдыха.

В лагере приняли участие 70 детей и членов семей шехидов, служивших в Силах специального назначения, из различных регионов страны. Для них было организовано проживание в аутентичных юртах, отражающих древнюю тюркскую культуру, ежедневное питание, транспортное обслуживание, экскурсии на природе, образовательные тренинги, мастер-классы, творческие программы и развлекательные игры.

В течение семи дней дети не только общались и заводили новых друзей, но и глубже познакомились с национально-культурным наследием, духом героизма и ценностями азербайджанской идентичности.

Банк Республика на протяжении многих лет реализует социальные проекты, направленные на поддержку семей шехидов, ветеранов и их детей, внося тем самым значимый вклад в улучшение их благосостояния. Лагерь «Дети Героев» стал очередным важным шагом в рамках этой миссии.

При поддержке Банка Республика был организован летний лагерь «Дети Героев» (ФОТО)
При поддержке Банка Республика был организован летний лагерь «Дети Героев» (ФОТО)
При поддержке Банка Республика был организован летний лагерь «Дети Героев» (ФОТО)
При поддержке Банка Республика был организован летний лагерь «Дети Героев» (ФОТО)
При поддержке Банка Республика был организован летний лагерь «Дети Героев» (ФОТО)
При поддержке Банка Республика был организован летний лагерь «Дети Героев» (ФОТО)
При поддержке Банка Республика был организован летний лагерь «Дети Героев» (ФОТО)
При поддержке Банка Республика был организован летний лагерь «Дети Героев» (ФОТО)
При поддержке Банка Республика был организован летний лагерь «Дети Героев» (ФОТО)
При поддержке Банка Республика был организован летний лагерь «Дети Героев» (ФОТО)
При поддержке Банка Республика был организован летний лагерь «Дети Героев» (ФОТО)
При поддержке Банка Республика был организован летний лагерь «Дети Героев» (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости