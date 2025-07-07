При поддержке Банка Республика был организован летний лагерь «Дети Героев» (ФОТО)

Очередной заботливый шаг Банка Республика в поддержку детей шехидов

При поддержке одного из ведущих и социально ответственных банков страны — Банк Республика, и по инициативе Фонда истории и культуры «Джавад хан», с 30 июня по 5 июля 2025 года в этнопоселке «Хан Юрду», расположенном в живописной природе Гёйгёльского района, был организован летний лагерь «Дети Героев» для детей шехидов.

Цель проекта — оказание моральной поддержки детям наших героев, отдавших свою жизнь за Родину, создание условий для полезного, насыщенного и запоминающегося летнего отдыха.

В лагере приняли участие 70 детей и членов семей шехидов, служивших в Силах специального назначения, из различных регионов страны. Для них было организовано проживание в аутентичных юртах, отражающих древнюю тюркскую культуру, ежедневное питание, транспортное обслуживание, экскурсии на природе, образовательные тренинги, мастер-классы, творческие программы и развлекательные игры.

В течение семи дней дети не только общались и заводили новых друзей, но и глубже познакомились с национально-культурным наследием, духом героизма и ценностями азербайджанской идентичности.

Банк Республика на протяжении многих лет реализует социальные проекты, направленные на поддержку семей шехидов, ветеранов и их детей, внося тем самым значимый вклад в улучшение их благосостояния. Лагерь «Дети Героев» стал очередным важным шагом в рамках этой миссии.