Распространен фейковый документ касательно сотрудничества минкультуры Азербайджана с Россией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В последние дни на некоторых информационных ресурсах и платформах социальных сетей распространился фальшивый документ о том, что министерство культуры Азербайджанской Республики якобы выдвинуло инициативу по продвижению двустороннего сотрудничества в сфере культуры с Российской Федерацией.

Как сообщили Trend в министерстве культуры, этот поддельный документ никакого отношения к министерству не имеет.

"Министерство не подготавливало и не распространяло подобный документ. Просим граждан и представителей СМИ получать официальную информацию только на официальной странице министерства в интернете и в социальных сетях", - подчеркивается в сообщении.

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