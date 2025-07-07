В Азербайджане растет число фермеров, пользующихся аграрным страхованием
За счет государственной поддержки, предусмотренной механизмом аграрного страхования, фермеры могут застраховать сельскохозяйственных животных на достаточно выгодных условиях
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