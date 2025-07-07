В Пирекешкюле уничтожат просроченные боеприпасы

БАКУ /Trend/ - В Пирекешкюле будут уничтожены просроченные и непригодные для использования боеприпасы.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Было отмечено, что с 7 по 11 июля будет осуществлен процесс уничтожения просроченных и непригодных для использования боеприпасов с соблюдением правил безопасности на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль.

"Призываем население не волноваться в связи со звуками взрыва, оснований для беспокойства нет", - отмечается в сообщении.

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