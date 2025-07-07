Саида Субхи - портрет сильной женщины: Это как открыть дверь в комнату, в которой ты никогда не бывал … (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова состоялся тёплый и очень душевный вечер - премьера документального фильма "Саида Субхи. Портрет поэта", снятого режиссёром Олегом Намазовым при поддержке Союза кинематографистов Азербайджана. Всего 16 минут экранного времени - но за этим коротким метражом стоит целая вселенная одной сильной женщины, которая превратила боль в свет, а свою слепоту - в зоркость души, сообщает Trend Life.

Проникновенная кинолента рассказывает о судьбе и творчестве современной поэтессы, члена Союза писателей Азербайджана, лауреата республиканских и международных поэтических конкурсов и фестивалей Саиды Субхи.

Саида Субхи - не просто поэтесса. Она - голос, который звучит несмотря ни на что. Член Союза писателей Азербайджана, лауреат республиканских и международных конкурсов, человек, прошедший через потерю зрения, но не потерявший себя. Напротив - она обрела поэзию как способ жить, дышать, любить, побеждать. Стихи стали её голосом, её свободой, её путеводной звездой. Она не только пишет - она побеждает: множество наград и дипломов международных литературных конкурсов подтверждают высокую оценку её творчества в самых разных уголках мира. Её стихи читают в разных уголках мира - и в них слышится биение сердца.

О том, как рождался фильм, рассказал сам режиссёр Олег Намазов: "Идея появилась в 2023 году, когда я увидел Саиду на одном из творческих вечеров. Она пела бардовские песни - и это было не просто выступление, это была искра. Мы начали снимать весной 2024 года - у неё дома, на поэтических вечерах, в кругу друзей. Этот фильм - не просто портрет. Это признание в любви к силе духа и к слову".

На презентации звучали тёплые слова, наполненные искренним восхищением. Участники отметили: такие личности, как Саида Субхи, не просто вдохновляют - они напоминают, что искусство не знает границ, как и мужество.

Сама героиня вечера призналась: "Я не ожидала. Это предложение - быть героиней фильма - стало для меня неожиданным, даже немного волнующим. Для меня это была возможность получить новый интересный опыт, каким-то откровением, возможность познакомиться с самой собой со стороны. Благодарю всех, кто помог сделать этот фильм, и всех, кто пришёл - вы сделали этот вечер особенным".

Фильм "Саида Субхи. Портрет поэта" - это не просто история одной женщины. Это напоминание о том, что внутренняя сила, пронесённая через испытания, способна творить чудеса. И что поэзия - это не просто строки, это свет, даже когда вокруг темнота. Смотреть на себя со стороны - это как открыть дверь в комнату, в которой ты никогда не бывал.

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