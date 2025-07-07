В Абшеронском районе произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие (Обновлено) (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в квартире многоэтажного жилого дома, расположенного на территории молодежного городка «Абшерон» Абшеронского района.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия установлено, что на 6 этаже одиннадцатиэтажного жилого дома произошел взрыв, не сопровождавшийся пожаром.

Взрывная волна повредила здание, три человека пострадали.

Силами МЧС на месте происшествия приняты соответствующие меры безопасности.

Соответствующие органы ведут расследование инцидента.

21:41 (GMT+4) В квартире, расположенной в доме на территории молодежного городка "Абшерон", произошел взрыв.

Как передает Trend, инцидент произошел в результате утечки газа.

Пострадавших в результате взрыва жителей эвакуировали из здания на машине скорой помощи.

На место происшествия направлены пожарные.

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