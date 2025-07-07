Начальник Генштаба азербайджанской армии отправился с визитом в Саудовскую Аравию

БАКУ/Trend/ - Делегация, возглавляемая первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым, отправилась с официальным визитом в Саудовскую Аравию по приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Королевства Саудовская Аравия генерала Файяда Бин Хамеда Аль-Рувайли, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Как сообщается, согласно программе визита, запланирован ряд встреч генерал-полковника К.Велиева с военным руководством королевства, а также визит в Центр исламской коалиции по борьбе с терроризмом.