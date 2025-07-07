Азербайджанские звезды поддержали аутистов в проекте, направленном на трудоустройство (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские звезды, народная артистка Тунзаля Агаева, заслуженный артист Хайям Нисанов и певец Азад Шабанов провели особенную встречу с детьми с аутизмом, подарив им радость, внимание и незабываемые эмоции, сообщает Trend Life.

Исполнители посетили первое инклюзивное кафе Баку Kashalata, основанное председателем Общественного объединения Birgə və Sağlam Айтян Эйналовой, где работают молодые люди с аутизмом, а вырученные средства направляются на благотворительные цели.

Айтян Эйналова отметила, что инициатива создания кафе Kashalata направлена на поддержание трудоустройства молодых людей с ограниченными возможностями и способствование их интеграции в общество. Обеспечение равных возможностей для уязвимых групп в обществе и создание для них инклюзивных возможностей является одним из приоритетных направлений социальной политики, проводимой в нашей стране. Реализация данного проекта в качестве пилотного началась семь лет назад при содействии министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, Государственного агентства занятости при министерстве, Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA), SOCAR, PAŞA Holding и Trendyol.

Во время встречи артисты пели вместе с детьми, танцевали, общались и просто наслаждались искренними моментами, наполненными теплом и добротой, превратив вечер в настоящий праздник. Это событие вновь напомнило всем: инклюзивность - это не слабость, а сила. А такие встречи - доказательство того, что любовь, внимание и понимание могут изменить мир.

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