День города Шеки и фестиваль "Шёлковый путь" – большой праздник в окружении гор Большого Кавказа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Шеки - это не просто город, это настоящий живой музей среди зелёных гор Большого Кавказа, один из древнейших и красивейших центров искусства и культуры Азербайджана. Шеки по праву считается городом фестивалей: здесь ежегодно проходят музыкальные и театральные праздники, которые также выводят туристический потенциал региона на международный уровень.

XIV Международный фестиваль музыки и танца "Ipək yolu" (Шёлковый путь) стал настоящим культурным событием, которое украсило жизнь этого исторического города, наполнило улицы и площади Шеки невероятной энергией и волшебством, сообщает Trend Life.

Три дня, наполненные яркими ритмами Азербайджана, Турции, Китая, объединили сердца тысяч людей. На сцене звучали не просто песни и танцы - это были живые истории, которые рассказывали о тысячелетней дружбе культур и традиций.

В рамках фестиваля, прошедшего при поддержке министерства культуры Азербайджана, Союза композиторов Азербайджана и Исполнительной власти города Шеки, зрителям были представлены красочные концертные программы, вручены награды активным участникам общественной и культурной жизни города, гостям фестиваля.

На мероприятиях выступили глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов, художественный руководитель фестиваля, народная артистка Азербайджана, профессор, председатель Союза композиторов и член-корреспондент Национальной академии наук Фирангиз Ализаде, исполнительный директор Бакинского Международного центра мультикультурализма Реван Гасанов.

Фестиваль отличается своей особой атмосферой - концерты проходят под открытым небом, на исторических площадках среди архитектурных жемчужин. Это событие не только пропагандирует богатейшее культурное наследие региона, но и привлекает всё больше туристов, желающих окунуться в неповторимую атмосферу Шеки.

Город знаменит своей живописной природой, уникальными памятниками архитектуры, древними традициями, редкими ремёслами, вкуснейшей кухней и, конечно, безграничным гостеприимством жителей. В 2010 году Шеки был признан "Столицей ремёсел Азербайджана", в 2012 - "Столицей нематериального культурного наследия тюркского мира", в 2016 - "Культурной столицей тюркского мира", а в 2017 году вошёл в сеть творческих городов ЮНЕСКО. 7 июля 2019 года исторический центр города вместе с великолепным Ханским дворцом был включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО - событие, ставшее настоящей гордостью Шеки и всей страны.

В честь 2713-летия города для гостей организованы увлекательные экскурсии по самым значимым достопримечательностям.

Этот город - словно волшебная шкатулка, наполненная сокровищами: зелёные леса, старинные мечети и дворцы, уникальные ремёсла и, конечно же, кухня, от которой невозможно оторваться. Когда ты гуляешь по узким улочкам Шеки, кажется, что время замедляет бег - дома с деревянными резными окнами, ограды из речных камней и цветные витражи шебеке словно впитывают в себя солнечный свет, превращая его в волшебство.

О Шеки писали ещё древнегреческие историки Плиний Старший, Птолемей и Страбон - ведь именно через этот город в своё время пролегал один из маршрутов Великого Шёлкового пути, где смешение культур, традиций и вкусов рождало ярчайшие впечатления.

Среди главных достопримечательностей - шедевры XVIII–XIX веков: великолепный Дворец Шекинских ханов, ханская мечеть, караван-сараи, крепость, древний храм в селе Киш, старинные мечети, Дом Шекихановых, средневековые бани, в том числе подземная баня… Интересный факт - при строительстве Дворца Шекинских ханов в 1762 году не был использован ни один гвоздь, а разноцветные стекла для знаменитой мозаики шебеке были привезены из самой Венеции!

Именно здесь с древних времён сохраняется искусство шебеке - уникального витражного ремесла, где стеклянные элементы соединяются без гвоздей и клея, словно детали головоломки, создавая настоящие калейдоскопические шедевры. Прогулка по узким улочкам города подарит наслаждение не только архитектурой, но и атмосферой.

И, конечно, нельзя не влюбиться в местную кухню! Это отдельная сказка! Представь, как перед тобой появляется горячее шекинское пити - ароматное тушёное мясо в глиняном горшочке, где каждый глоток и кусочек - это маленький ритуал вкуса и уюта. А сладости, главным украшением которых является легендарная шекинская пахлава, покорят даже самых взыскательных гурманов.

Шеки - это место, где история живёт и дышит, где каждый уголок рассказывает свою легенду, а люди встречают тебя с открытым сердцем и улыбкой. Если хочешь прикоснуться к настоящей культуре и почувствовать магию Шёлкового пути - это именно то место, куда стоит отправиться.

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