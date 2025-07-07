Yelo Invest предлагает большие возможности

Инвестирование — один из современных способов получить дополнительный доход. Но не всегда легко успевать за ритмом рынка, ловить выгодные цены и вовремя принимать решения.



В Yelo Bank мы внедрили функцию лимитного ордера в сервис Yelo Invest, чтобы сделать твой инвестиционный опыт ещё удобнее и профессиональнее.



Что такое лимитный ордер?



Раньше ты мог покупать и продавать акции и ETF только в часы работы рынка и по текущей цене. Теперь, с новой функцией, ты сам выбираешь цену, по которой хочешь купить или продать. Когда цена акции или ETF достигает выбранного уровня, система автоматически выполняет сделку. Так тебе больше не нужно постоянно следить за рынком и бояться упустить момент — решение принимаешь ты, а система реализует его.



Более того, с этой функцией у тебя появляется больше времени для торговли — до 16 часов в день:

Премаркет: 12:00–17:30

Основные торги: 17:30–00:00

Постмаркет: 00:00–04:00

С Yelo Invest у тебя теперь больше контроля над своими инвестициями, больше удобства и больше возможностей. Скачай приложение Yelo и начни инвестировать уже сегодня: https://bit.ly/44kUcc0.



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