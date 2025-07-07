Состоялась церемония открытия IX совещания руководителей органов дипломатической службы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 7 июля 2025 года в Университете АДА состоялась церемония открытия IX совещания руководителей органов дипломатической службы на тему "Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы".

Об этом сообщило министерство иностранных дел Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что на церемонии открытия выступили ректор Университета АДА Хафиз Пашаев, министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, помощник Президента Азербайджанской Республики − заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

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