Саммит ОЭС в Ханкенди имеет глубокое политическое и символическое значение - эксперт из Пакистана

БАКУ /Trend/ - Проведение 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди имеет глубокое политическое и символическое значение.

Об этом в комментарии Trend заявил исполнительный директор Пакистанского исследовательского центра сообщества с общим будущим (PRCCSF) Халид Таймур Акрам.

"Региональный саммит высокого уровня, прошедший в освобожденном и активно восстанавливающемся регионе, демонстрирует приверженность Азербайджана миру, стабильности и инклюзивному развитию. Это символ успеха страны в реинтеграции территорий и он показывает, что постконфликтные зоны могут стать площадками международного сотрудничества", - отметил исполнительный директор.

Халид Таймур Акрам подчеркнул, что саммит подтверждает лидерство Азербайджана в укреплении единства стран-членов ОЭС и предоставляет платформу для конструктивного диалога по общим экономическим, экологическим и стратегическим вопросам. В символическом плане мероприятие направило мощный месседж обновления и устойчивости, отражая видение Азербайджана по превращению Ханкенди в центр устойчивого развития и связности.

"Лозунг саммита -"Новое видение ОЭС для надежного и климатически устойчивого будущего" - идеально соответствует месту проведения: региону, который воссоздается с опорой на ориентированные на будущее стратегии. Высокий уровень участия подчеркивает доверие международного сообщества к роли Азербайджана в формировании будущего региона", - добавил он.

Касаясь климатической повестки, эксперт отметил, что она заняла центральное место на саммите, отражая приверженность стран-участниц переходу к "зеленой" экономике. "Лидерство Азербайджана проявилось в акцентах на устойчивом развитии, чистой энергии и экологической безопасности", - подчеркнул он.

Он отметил, что внимание к возобновляемой энергии, энергоэффективности и "умным" технологиям в сельском хозяйстве и промышленности свидетельствует о региональном видении экологически ориентированного развития. В числе важных инициатив - платформа Кыргызстана "Горная молодежь и климат" и создание Центра чистой энергии ОЭС, что говорит о стратегическом повороте к климатоориентированному сотрудничеству.

"Эти усилия соответствуют Видению ОЭС - 2025 и позиционируют организацию как активного участника глобального климатического управления. Саммит стал важным шагом в укреплении роли ОЭС в климатической дипломатии и демонстрирует переход стран к устойчивому росту", - сказал эксперт.

В вопросах цифровой инфраструктуры эксперт выделил развитие устойчивых цифровых систем и создание единой платформы как ключевые шаги для оптимизации логистики Среднего коридора и усиления интеграции в электронной коммерции и управлении.

"Цифровая связность - фундамент регионального роста и модернизации экономики. Новые транспортные маршруты, дополненные цифровыми системами, обеспечат эффективность, прозрачность и доступность", - пояснил он.

Он подчеркнул, что единая цифровая платформа упростит торговые процедуры, снизит издержки и расширит рынки для малого бизнеса и предпринимателей, а интеграция электронного управления повысит качество госуслуг и доверие между странами ОЭС.

"Это позволит раскрыть потенциал региональной торговли и транспорта, стимулировать устойчивое развитие, инновации и более глубокую экономическую интеграцию", - отметил Халид Таймур Акрам.

О роли молодежи, женщин и бизнеса он сказал: "Они играют ключевую роль в реализации долгосрочной стратегии ОЭС, обеспечивая инклюзивное и устойчивое развитие. Молодежь привносит свежие идеи и цифровые навыки, женщины способствуют социальному балансу и повышению продуктивности, а бизнес - драйвер рабочих мест и инвестиций".

"ОЭС стремится к созданию совместных индустриальных проектов, развитию агротехнологий и укреплению продовольственной безопасности через проектную экономику и повышение институционального потенциала", - сказал эксперт.

В завершение он подчеркнул, что совместные усилия участников способны стимулировать инновации, ускорить рост производительности и укрепить роль ОЭС.