Предотвращен провоз крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности и Государственная пограничная служба провели совместную операцию, в ходе которой был предотвращен провоз в страну 42 кг наркотиков.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Азербайджана, передает Trend.

Отмечается, что в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств, на участке границы Азербайджанской Республики с Исламской Республикой Иран, проходящем по территории Имишлинского района, было изъято около 42 кг наркотических средств (33 кг 125 г марихуаны, 5 кг 015 г опиума, 2 кг 090 г героина, 1 кг 440 г метамфетамина).

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

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