Сотрудники Госкомитета Азербайджана посетили Центр развития творчества детей "My Way" в Нью-Йорке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой посетили Центр развития творчества детей и молодежи "My Way", действующий в Нью-Йорке, США, и ознакомились с деятельностью школы при Центре.

Как сообщили Trend в комитете, руководитель Центра развития творчества детей и молодежи "My Way" Алена Бадалова поблагодарила Госкомитет по работе с диаспорой за проявленное внимание.

Она рассказала о деятельности американских детей разного этнического происхождения, обучающихся в школе по программам искусства и рисования. Она подчеркнула, что участие воспитанников центра в мероприятиях вселяет в них чувство уверенности, а также они развиваются, изучая культуры других народов.

Художественный руководитель Центра, член Союза художников Азербайджана, художник-скульптор Эмин Гулиев рассказал об интересе учащихся к занятиям в Центре развития творчества детей и молодежи "My Way". Он отметил, что даже те их них, кто никогда не был в Азербайджане, чутко отражают в своих произведениях красоту, историю и культурное наследие страны. Он сообщил, что их картины на такие темы, как Карабах, Шуша, Харыбюльбюль, Девичья башня, были удостоены наград на различных международных конкурсах.

Затем учащиеся Центра "My Way", чьи работы были представлены на выставке Новруз в Баку в марте, были награждены дипломами и подарками.

Отметим, что Центр развития "My Way" уже 14 лет работает в направлении популяризации богатого культурного наследия Азербайджана среди местной и международной общественности. По инициативе Центра были организованы футбольный турнир имени известного азербайджанского футболиста Анатолия Банишевского, детские праздники Новруз, выставка картин "С любовью к Азербайджану", а также постоянные уроки и семинары по азербайджанским танцам для различных сообществ в США. Международный фестиваль "Шелковый путь", организованный Центром, был с большим энтузиазмом встречен мэрией Нью-Йорка.

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