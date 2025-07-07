Трамп объявил о введении новых пошлин для Казахстана

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп направил официальное письмо Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором объявил о введении 25%-ной пошлины на весь казахстанский импорт в США с 1 августа 2025 года, сообщает Trend.

В письме Трамп охарактеризовал торговые отношения между США и Казахстаном как «далеко не взаимные», обвинив давние тарифные и нетарифные барьеры, введенные Казахстаном, в создании постоянного торгового дефицита, наносящего ущерб экономическим интересам и интересам национальной безопасности США.

Подтвердив приверженность Вашингтона сотрудничеству с Астаной, Трамп пригласил казахстанские компании инвестировать в американское производство, пообещав ускоренную процедуру одобрения деятельности на внутреннем рынке.

Он также предупредил, что любые ответные повышения пошлины со стороны Казахстана будут встречены пропорциональными повышениями сверх новой ставки в 25%. По словам Трампа, этот шаг направлен на исправление многолетней «несправедливой торговой практики» и восстановление баланса двусторонней торговли на более справедливых условиях.