В Губадлы строится новая школа

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в 7 школах ведутся строительные и капитальные ремонтные работы.

Об этом говорится в годовом отчете министерства науки и образования, сообщает Trend.

Было отмечено, что одним из основных направлений деятельности Фонда развития образования является "улучшение инфраструктуры и материально-технического обеспечения образовательных учреждений". С этой целью между Фондом и ООО "Silk Way West Airlines" подписан договор.

"В рамках сотрудничества предусмотрена поддержка строительства общеобразовательных учреждений в различных городах и районах нашей страны. В настоящее время в 7 школах ведутся строительные и капитальные ремонтные работы. Из них 5 расположены в Абшеронском, 1 - в Кюрдамирском и 1 - в Губадлинском районах", - отмечается в сообщении.

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