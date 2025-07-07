Обсуждены возможности инвестиционного партнёрства между Азербайджаном и Афганистаном

БАКУ/Trend/ - В рамках 6-го бизнес-форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Шуше, состоялась встреча между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики – AZPROMO и Торгово-инвестиционной палатой Афганистана.

Как сообщает Trend со ссылкой на AZPROMO, в ходе встречи исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев рассказал о древней истории и богатом культурном наследии Карабаха, а также проинформировал об активности агентства и его основных приоритетных направлениях.

Председатель Торгово-инвестиционной палаты Афганистана Тавакул Ахмадьяр выразил удовлетворение визитом афганской делегации в Шушу и отметил, что его страна заинтересована в увеличении инвестиций в экономику Азербайджана.

На встрече были рассмотрены перспективы укрепления существующих экономических связей между двумя странами, возможности потенциального инвестиционного партнёрства, а также обсуждены шаги, которые могут быть предприняты для развития дальнейшего сотрудничества.