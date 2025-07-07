АЖД укрепляет сотрудничество с китайскими компаниями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) находится с рабочим визитом в Китае.

Как сообщает Trend со ссылкой на АЖД, 7 июля в рамках визита представители АЖД провели встречи с китайскими транспортно-логистическими компаниями.

На встречах с вице-президентом китайской корпорации CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation) Фаном Фэном и председателем Чжучжоуского завода по производству локомотивов Ван Цяолинем председатель АЖД Ровшан Рустамов отметил особую важность обновления и расширения парка локомотивов для обеспечения надёжных и безопасных грузоперевозок на фоне растущей роли Азербайджана в международной транспортно-логистической цепочке, а также подчеркнул необходимость углубления сотрудничества с CRRC в этом направлении.

В ходе встреч были обсуждены детали соглашения, подписанного в апреле текущего года, о приобретении семи новых локомотивов из Китая, организация учебных курсов и технических тренингов для специалистов АЖД, технические решения, производственные возможности и обмен опытом.

Также состоялась встреча с руководителем порта Ляньюньган Ван Гой Чжао, на которой было подчеркнуто, что сотрудничество АЖД с этим портом имеет важное значение для развития транспортной связи между Востоком и Западом, особенно в рамках Среднего коридора.

Было отмечено, что наблюдается рост объемов грузоперевозок между Китаем и Азербайджаном. В 2024 году из Китая было принято 287 блок-поездов, а за первые 6 месяцев текущего года этот показатель уже составил 199 поездов Ожидается, что к концу года этот показатель превысит 400 блок- поездов. В связи с этим организация регулярного железнодорожного сообщения по маршруту Ляньюньган–Баку рассматривается как один из приоритетных направлений.

Было также отмечено, что Бакинский международный морской порт официально интегрирован в структуру АЖД. Этот шаг позволит более эффективно координировать портово-железнодорожные операции и предоставлять международным партнерам комплексные и оптимизированные логистические услуги. Порт играет ключевую роль в обеспечении грузопотока между Азией и Европой. В настоящее время его грузоперевалочная мощность составляет 15 миллионов тонн в год, включая 150 тысяч контейнеров TEU. В будущем планируется увеличить эти показатели до 25 миллионов тонн и 500 тысяч TEU.

Ван Гой Чжао отметил, что порт Ляньюньган осуществляет экспорт не только китайской, но и японской и корейской продукции, что увеличивает значение маршрута и расширяет географию перевозок. Он выразил уверенность, что взаимное сотрудничество укрепит транспортные связи и сделает маршрут Ляньюньган–Баку более конкурентоспособным на евразийском пространстве.

На встрече с президентом компании "China Railway Container Transport Corp. Ltd." (CRCT) Яном Бином председатель АЖД Ровшан Рустамов отметил важность присоединения CRCT к совместному предприятию "Middle Corridor Multimodal Ltd.", созданному между железнодорожными администрациями Азербайджана, Казахстана и Грузии для развития Среднего коридора.

Участие CRCT в деятельности совместного предприятия усилит логистическую связность региона, укрепит позиции компаний вдоль Среднего коридора и повысит эффективность маршрута.

На встрече также обсуждались перспективы увеличения объемов грузоперевозок по Среднему коридору, расширение контейнерных перевозок по направлению Китай–Азербайджан–Китай, внедрение цифровых решений для оптимизации логистики, согласование плана действий по наращиванию транспортировки во второй половине 2025 года, а также интеграция портово-железнодорожной инфраструктуры.

Отмечается, что визит делегации АЖД в Китай продлится до 11 июля.

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