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На место взрыва в Абшеронском районе были направлены три бригады скорой помощи - TƏBİB

Общество Материалы 7 июля 2025 22:53 (UTC +04:00)
На место взрыва в Абшеронском районе были направлены три бригады скорой помощи - TƏBİB

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БАКУ /Trend/ - 7 июля около 21:00 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил звонок о взрыве в квартире многоэтажного жилого дома, расположенного на территории молодежного городка «Абшерон» Абшеронского района.

Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Trend, по адресу вызова были направлены три бригады скорой медицинской помощи.

Три человека (двое мужчин и одна женщина) были госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи в Ожоговый центр при Медицинском центре "Нариманов" города Баку.

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