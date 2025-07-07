В Азербайджане может открыться филиал Глобального центра инноваций и знаний в области устойчивого транспорта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Китайской Народной Республике прошёл "Глобальный форум по устойчивому транспорту" с участием представителей различных стран.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, целью мероприятия было формирование целостного подхода и единой стратегии для обеспечения устойчивого развития транспортной сферы, обмен инновационными инициативами, укрепление глобального сотрудничества в области цифрового развития, "зелёных" и низкоуглеродных технологий, инклюзивности и безопасности транспортных систем.

На форуме Азербайджан представлял начальник отдела транспортной политики министерства цифрового развития и транспорта Фариз Алиев.

В рамках форума были широко обсуждены три ключевые инициативы, предложенные для эффективной реализации поставленных целей: "Рамочное соглашение о развитии и сотрудничестве в области глобального устойчивого транспорта", "Индекс устойчивого транспорта" и "Лучшие практики в сфере глобального устойчивого транспорта".

В ходе обсуждений подчёркивалось, что предложенные инициативы внесут значительный вклад в переход к экологически чистому транспорту в мире. Среди основных задач - развитие международного сотрудничества в области устойчивого транспорта, согласование политики, правил, технологий и инвестиций между странами, создание комплексной системы оценки, измеряющей уровень поддержки "зелёной" трансформации и устойчивого развития транспортных систем, а также признание и демонстрация значимых достижений в глобальной устойчивой транспортной сфере в рамках плана Десятилетия устойчивого развития транспорта ООН.

Представитель Азербайджана в рамках мероприятия ознакомился с деятельностью Глобального центра инноваций и знаний в устойчивом транспорте, действующего при министерстве транспорта Китая и с 2022 года вносящего вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН.

Во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества в сфере устойчивого транспорта и создания филиала этого Центра в Азербайджане. Отмечалось, что открытие такого Центра в нашей стране будет иметь большое значение для развития исследований и инноваций в транспортной сфере.

Также до внимания китайской стороны было доведено активное участие Азербайджана в глобальных инициативах по устойчивому транспорту, шаги по поддержке этих целей и перехода к "зелёному" транспорту на всех платформах, включая проведение COP29 и лидирующую роль страны на международных платформах, таких как Международный транспортный форум.

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