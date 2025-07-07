Казахстан и Азербайджан нацелены на укрепление стабильности через совместные инициативы в ОЭС - взгляд из Астаны

БАКУ /Trend/ - Проведение 17-го саммита ОЭС в Ханкенди имеет важное символическое и стратегическое значение в условиях меняющегося геополитического баланса на Кавказе.

Об этом в интервью Trend заявил доктор политических наук Нурболат Нышынбаев (Казахстан).

“Выбор Ханкенди как площадки для проведения саммита ОЭС - это сигнал внешним игрокам о растущей роли Азербайджана как регионального центра экономической кооперации”, - отметил он.

Нышынбаев подчеркнул, что саммит в Ханкенди - это не только экономическое, но и геополитическое заявление, направленное на переформатирование регионального порядка в пользу устойчивого развития под лидерством Азербайджана.

Эксперт также коснулся темы сотрудничества Казахстана в рамках Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

“Углубление сотрудничества Казахстана в рамках ОЭС открывает ряд стратегически важных экономических и политических возможностей. Страна получает доступ к расширенным рынкам Южной Азии, Ближнего Востока и Кавказа, а также может активнее использовать транзитные маршруты через Иран и Турцию, включая Транскаспийский международный транспортный коридор. Это способствует диверсификации внешней торговли и снижению зависимости от традиционных направлений, таких как Россия и Китай”, - пояснил Нышынбаев.

По словам политолога, участие в энергетических и инфраструктурных проектах ОЭС усиливает экспортный потенциал Казахстана в нефтегазовом и логистическом секторах.

“Политически ОЭС предоставляет площадку для балансирования многовекторной внешней политики, укрепляя связи с исламскими и тюркскими странами и повышая региональное влияние Казахстана. Кроме того, сотрудничество в рамках ОЭС дает возможность продвигать собственные инициативы на международной арене и усиливать дипломатическое присутствие в Центральной и Южной Азии. В совокупности это укрепляет как экономическую устойчивость, так и внешнеполитическую автономию страны”, - подытожил он.