Назначены начальник и замначальника Восточно-Зангезурского отделения Службы госконтроля за использованием вод

БАКУ /Trend/ - 7 июля 2025 года новоназначенные начальник и заместитель начальника Восточно-Зангезурского регионального отделения №8 Службы государственного контроля за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана были представлены коллективу.

Соответствующие приказы о назначении были озвучены начальником Службы государственного контроля за использованием и охраной вод Рафигом Аслановым на мероприятии, которое прошло в административном здании службы, сообщает Trend.

Согласно приказам, начальником Восточно-Зангезурского регионального отделения № 8 назначен Аяз Наджафов, а заместителем начальника - Бабек Мамедов.

Выступивший на мероприятии заместитель начальника Службы Турал Аббасов рассказал о стратегическом значении создания Восточно-Зангезурского регионального отделения и подробно проинформировал участников о задачах, полномочиях и правах организации.

Он подчеркнул, что создание регионального подразделения позволит более эффективно реализовывать механизмы контроля и управления на местном уровне.

Также выступили руководители соответствующих структурных подразделений, пожелав успехов в деятельности организации.

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