После февраля 1988 года армяне начали открыто изгонять азербайджанцев - житель Кяркиджахана

БАКУ /Trend/ - Житель поселка Кяркиджахан Даргях Хагвердиев, давший показания в качестве потерпевшего на продолжившемся в Бакинском военном суде 7 июля судебном процессе, заявил, что с 1987 года лица армянского происхождения в городе Ханкенди оказывали давление на азербайджанское население на почве национальной дискриминации.

Как сообщает Trend, он подчеркнул, что Роберт Кочарян (бывший президент Армении - ред.) принимал активное участие в этих процессах.

Д.Хагвердиев заявил, что после февраля 1988 года армяне начали открыто изгонять азербайджанцев, а в сентябре того же года были сожжены частные дома азербайджанцев в городе Ханкенди. Тогда же после митинга, проведенного армянами на центральной площади города Ханкенди, вооруженные армяне напали на поселок Кяркиджахан и сожгли несколько домов.

Потерпевший заявил, что начиная с 1991 года поселок подвергался обстрелу с участием военнослужащих армянского происхождения, служивших в 366-м мотострелковом полку, дислоцированном в городе Ханкенди, с использованием оружия и техники этого полка. А 28 декабря напавшие на поселок армяне заняли Кяркиджахан. При этом были сожжены все дома, принадлежавшие азербайджанцам.

«До оккупации нам поступали звонки с оскорблениями, нам говорили: «Уезжайте! Карабах должен быть присоединен к Армении, здесь должны жить только армяне». Во время нападения они кричали: «Азербайджанцы должны убраться вон, это армянская территория», — рассказал потерпевший.

Он добавил, что во время оккупации население с большим трудом покинуло поселок через лес и направилось в город Шуша. Население поселка Кяркиджахан до оккупации составляло 1796 человек. До оккупации в Кяркиджахане было 350 частных жилых домов, принадлежавших азербайджанцам, здание средней школы и т.д.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

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