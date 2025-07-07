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Марокканские журналисты посетили Ханкенди и Шушу (ФОТО)

Общество Материалы 7 июля 2025 19:34 (UTC +04:00)
Марокканские журналисты посетили Ханкенди и Шушу (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - По приглашению Государственного комитета по работе с диаспорой руководители и представители авторитетных СМИ Марокко посетили Ханкенди и Шушу.

Как сообщили Trend в комитете, в рамках визита иностранные журналисты посетили площадь Победы в Ханкенди.

Им рассказали об истории города, его нынешнем состоянии, социальной и культурной жизни, а также процессах, происходящих в регионе. Было отмечено стратегическое значение Ханкенди, проводимые восстановительные работы и перспективы дальнейшего развития.

Затем делегация посетила Карабахский университет. В ходе встречи гостям была предоставлена обширная информация о научно-исследовательских направлениях университета и возможностях международного сотрудничества, состоялся обмен мнениями по этому направлению.

Затем гости отправились из Ханкенди в Шушу. Они побывали на Джыдыр дюзю, ознакомились с Шушинской крепостью, Гянджинскими воротами, Иса Булагы и мечетью Юхары Гевхарага. Им рассказали об истории города, армянском вандализме против азербайджанского культурного наследия в Шуше. Они решительно осудили акты вандализма, совершенные армянами против памятников культуры и мечетей в Шуше в период оккупации. Гости высоко оценили реставрацию и реконструкцию города.

Было отмечено, что такие визиты имеют важное значение с точки зрения доведения азербайджанских реалий до международной общественности.

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Марокканские журналисты посетили Ханкенди и Шушу (ФОТО)
Марокканские журналисты посетили Ханкенди и Шушу (ФОТО)
Марокканские журналисты посетили Ханкенди и Шушу (ФОТО)
Марокканские журналисты посетили Ханкенди и Шушу (ФОТО)
Марокканские журналисты посетили Ханкенди и Шушу (ФОТО)
Марокканские журналисты посетили Ханкенди и Шушу (ФОТО)
Марокканские журналисты посетили Ханкенди и Шушу (ФОТО)
Марокканские журналисты посетили Ханкенди и Шушу (ФОТО)
Марокканские журналисты посетили Ханкенди и Шушу (ФОТО)
Марокканские журналисты посетили Ханкенди и Шушу (ФОТО)
Марокканские журналисты посетили Ханкенди и Шушу (ФОТО)
Марокканские журналисты посетили Ханкенди и Шушу (ФОТО)
Марокканские журналисты посетили Ханкенди и Шушу (ФОТО)
Марокканские журналисты посетили Ханкенди и Шушу (ФОТО)
Марокканские журналисты посетили Ханкенди и Шушу (ФОТО)
Марокканские журналисты посетили Ханкенди и Шушу (ФОТО)
Марокканские журналисты посетили Ханкенди и Шушу (ФОТО)
Марокканские журналисты посетили Ханкенди и Шушу (ФОТО)
Марокканские журналисты посетили Ханкенди и Шушу (ФОТО)
Марокканские журналисты посетили Ханкенди и Шушу (ФОТО)
Марокканские журналисты посетили Ханкенди и Шушу (ФОТО)
Марокканские журналисты посетили Ханкенди и Шушу (ФОТО)
Марокканские журналисты посетили Ханкенди и Шушу (ФОТО)
Марокканские журналисты посетили Ханкенди и Шушу (ФОТО)
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