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В Азербайджане обсуждено расширение доступа частного сектора к зарубежным рынкам

Экономика Материалы 7 июля 2025 20:34 (UTC +04:00)
В Азербайджане обсуждено расширение доступа частного сектора к зарубежным рынкам
Фото: Микаил Джаббаров / X

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Обсуждено расширение доступа частного сектора к зарубежным рынкам.

Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X", передает Trend.

"Совместно с коллегами состоялось участие в панельной дискуссии "Перспективы устойчивого развития: экономическая и климатическая дипломатия, энергетическая безопасность и связность". Мы обсудили стратегическую роль Азербайджана на международных энергетических, транспортных и торговых платформах, диверсификацию регионального сотрудничества, расширение доступа частного сектора к зарубежным рынкам, содействие использованию "зеленых" энергетических ресурсов и усиление климатической деятельности", - отмечается в публикации.

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