В связи с ящуром ограничен ввоз в Азербайджан сельхозживотных из ряда турецких провинций

БАКУ /Trend/ - Согласно официальным данным Всемирной организации по охране здоровья животных, в провинциях Чорум и Амасья Турецкой Республики была зарегистрирована заболеваемость ящуром.

Об этом сообщает Агентство по безопасности пищевых продуктов Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что для защиты территории страны от этого инфекционного заболевания, с учетом принципа зонирования на указанных территориях, Агентством по безопасности пищевых продуктов в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" введено временное ограничение на ввоз и транзитную перевозку парнокопытных животных, а также сырья и продукции, относящихся к ним, с расстояния в радиусе 10 км от хозяйства, где зарегистрирована заболеваемость.

В то же время для принятия соответствующих мер было направлено обращение в Государственный таможенный комитет.

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