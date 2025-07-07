Обсуждено текущее состояние стратегических отношений между Азербайджаном и Пакистаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 7-го июля спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с прибывшей в нашу страну с официальным визитом парламентской делегацией во главе со спикером Национальной Ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардаром Аязом Садигом.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Как подчёркивалось на встрече, стратегические отношения между Азербайджаном и Пакистаном основываются на принципах дружбы и братства. Спикер Милли Меджлиса отметила, что текущий визит является очередным проявлением высокого уровня отношений между нашими странами. Отметив встречу гостей с Президентом Ильхамом Алиевым, спикер Милли Меджлиса сказала, что глава нашего государства уделяет особое внимание укреплению отношений между нашими странами.

В ходе беседы отмечалась высокая оценка народом Азербайджана моральной поддержки, оказанной Пакистаном нашей стране в период 30-летней оккупации наших территорий и во время Отечественной войны.

Говоря об особой роли визитов высокого уровня в развитии отношений между двумя странами, спикер Милли Меджлиса коснулась значения визитов Президента Ильхама Алиева в Пакистан, визитов руководителей Пакистана в Азербайджан, а также подписанных документов. Как было отмечено, участие премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества в Ханкенди несколько дней назад стало ещё одним примером нашей дружбы.

Затронув межпарламентские связи, спикер Сахиба Гафарова упомянула успешную деятельность групп дружбы в обоих законодательных собраниях, добавив, что между нашими парламентами выстроены очень хорошие взаимоотношения. Кроме того, наши законодательные органы тесно сотрудничают в ряде международных организаций. Выстроенный между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией формат трёхстороннего сотрудничества – одно из достижений наших государств, являющихся стратегическими союзниками.

Также в ходе беседы спикер Милли Меджлиса особо отметила трёхсторонний саммит лидеров Азербайджана, Пакистана и Турции, состоявшийся 28 мая этого года в городе Лачин, и подчеркнула его значимость. По её словам, сотрудничество в трёхстороннем формате продолжается и на уровне парламентов; она поделилась своими мыслями о запланированной третьей встрече спикеров трёх парламентов.

Спикер Национальной Ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садиг выразил признательность за гостеприимство и приглашение в нашу страну, заявив, что Пакистан и Азербайджан являются братскими странами, поддерживающими друг друга. Спикер Ассамблеи поблагодарил Азербайджан за проявленную солидарность с Пакистаном в конфликте с Индией.

По его словам, весьма важно укрепление связей между географическими районами, в которых располагаются наши страны.

Была подчёркнута постоянная поддержка Пакистаном Азербайджана на всех международных площадках.

Спикер заявил, что участие глав государств и правительств в состоявшемся несколько дней назад в Ханкенди саммите было и месседжем мировому сообществу, и поддержкой победы Азербайджана.

В продолжение беседы спикер Национальной Ассамблеи поделился мнением о перспективах развития межпарламентских связей между Пакистаном и Азербайджаном и об обмене опытом, а также предоставил информацию о структуре и принципах деятельности парламента Пакистана, отметив важную роль регулярных взаимных визитов.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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