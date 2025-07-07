Назван объем операций по покупке и продаже евро азербайджанскими банками

БАКУ /Trend/ - В мае текущего года банки, действующие в Азербайджане, осуществили куплю-продажу 22,745 миллиона евро.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 5,027 миллиона евро, или на 18,1 процента. Так, в мае 2024 года банки осуществили куплю-продажу 27,772 миллиона евро.

Объем покупок банками евро за отчетный период составил 11,906 миллиона, объем продаж - 10,839 миллиона.

Покупка евро выросла на 973 тысячи, или 8,9 процента в годовом исчислении, а продажа снизилась на 6 миллионов, или 35,6 процента.

В указанный период 2024 года банки осуществили покупку 10,933 миллиона евро и продажу 16,839 миллиона евро.