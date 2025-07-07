Названа сумма возвращенного НДС за приобретенную в безналичном порядке недвижимость в Азербайджане
Возврат части НДС распространяется и на квартиры, приобретенные с использованием государственного ипотечного кредита у лиц, занимающихся строительной деятельностью, при условии безналичной формы оплаты.
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