Обсуждены внешняя политика и многосторонняя дипломатия в условиях меняющегося мирового порядка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первая панельная дискуссия на тему "Внешняя политика и многосторонняя дипломатия в меняющемся мировом порядке" в рамках IX совещания руководителей дипломатической службы на тему "Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы" состоялась с участием заместителей министра иностранных дел Азербайджанской Республики Араза Азимова и Ялчина Рафиeва в качестве основных докладчиков.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что в рамках дискуссии проанализированы приоритеты во внешней политике Азербайджана, сформированные реалиями постконфликтного периода, текущие вызовы, вопросы безопасности, которые могут затронуть нашу страну на фоне региональных и международных угроз, а также существующие вызовы и возможности для действий в рамках многосторонних платформ.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!