Стал известен объем средств, возвращенных по НДС в Азербайджане в этом году
Возвращено 16,854 млн манатов от НДС, уплаченного потребителями, являющимися физическими лицами, за жилые и нежилые участки, приобретенные в безналичном порядке
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB