Иран сократил объем закупок пшеницы

БАКУ/Trend/ – С 5 апреля в Иране по гарантированным контрактам было закуплено 4,5 миллиона тонн пшеницы у фермеров. Об этом, как передает Trend, сообщил в ходе брифинга глава Национального фонда фермеров-производителей пшеницы Ирана Али Голи Имони.

По его словам, наибольшие объемы закупок пшеницы пришлись на провинции Хузестан и Курдистан.

Имони отметил, что в прошлом иранском году (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года) в стране было закуплено 12,5 миллиона тонн пшеницы. В текущем году (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) планируется закупить около 8,5 миллиона тонн. Таким образом, объем закупок сократится примерно на 30%.

Он также сообщил, что с 5 апреля фермерам было выплачено 453 триллиона риалов (около 755 миллионов долларов США) за уже закупленную пшеницу. При этом общая сумма выплат должна составить порядка 900 триллионов риалов (около 1,5 миллиарда долларов США).

По данным официального лица, в текущем году в Иране пшеницей засеяно 6,39 миллиона гектаров.

В этом году гарантированная закупочная цена пшеницы, используемой для производства хлеба, установлена на уровне 205 000 риалов (около 0,38 доллара США) за килограмм, а твёрдой пшеницы – 210 000 риалов (около 0,39 доллара США).