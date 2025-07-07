В Иране назвали объем ожидаемого урожая риса

БАКУ/Trend/ - Несмотря на продолжающуюся засуху и ограничения в использовании воды, в текущем иранском году (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) в Иране ожидается сбор 1,6-1,8 миллиона тонн риса.

Об этом, как передает Trend, заявил в ходе брифинга заместитель министра сельского хозяйства Ирана Маджид Анжафи.

По его словам, для увеличения производства риса в стране была разработана специальная программа, которая позволит удовлетворить внутренний спрос на этот продукт. Программа предусматривает развитие технологий, выращивание риса в засушливых районах, а также применение новых научных моделей при выращивании.

Анжафи отметил, что реализация данного плана уже началась в некоторых районах провинций Голестан, Мазандаран и Гилян. По его словам, благодаря этой программе удастся сократить потребление воды и увеличить объем производства.

Согласно данным министерства сельского хозяйства Ирана, ежегодно в стране производится более 130 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, из которых 91 миллион тонн составляют различные культуры.

Годовая потребность Ирана в рисе составляет 3,5 миллиона тонн. Недостающий объем спроса обеспечивается за счет импорта.