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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 июля

Экономика Материалы 7 июля 2025 09:16 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 июля

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 7 июля.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 2,0001 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0426 маната, 100 российских рублей – 2,1587 маната.

Валюты

Код

Курс

1 доллар США

USD

1.7000

1 евро

EUR

2.0001

1 австралийский доллар

AUD

1.1057

1 белорусский рубль

BYN

0.5728

1 болгарский леви

BGN

1.0234

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4628

100 южнокорейских вон

KRW

0.1244

1 чешская крона

CZK

0.0812

1 китайский юань

CNY

0.2370

1 датская крона

DKK

0.2681

1 грузинский лари

GEL

0.6259

1 гонконгский доллар

HKD

0.2166

1 индийская рупия

İNR

0.0198

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.3150

10000 иранских риалов

İRR

0.0283

1 шведская крона

SEK

0.1775

1 швейцарский франк

CHF

2.1385

1 израильский шекель

İLS

0.5081

1 канадский доллар

CAD

1.2468

1 кувейтский динар

KWD

5.5688

100 казахских тенге

KZT

0.3272

1 катарский риал

QAR

0.4664

1 кыргызский сом

KGS

0.0195

100 венгерских форинтов

HUF

0.5016

1 молдавский лей

MDL

0.1009

1 норвежская крона

NOK

0.1683

100 узбекских сомов

UZS

0.0134

100 пакистанских рупий

PKR

0.5978

1 польский злотый

PLN

0.4713

1 румынский лей

RON

0.3954

100 российских рублей

RUB

2.1587

1 сербский динар

RSD

0.0171

1 сингапурский доллар

SGD

1.3315

1 саудовский риал

SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2.3401

1 турецкая лира

TRY

0.0426

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0407

100 японских йен

JPY

1.1725

1 новозеландский доллар

NZD

1.0217
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