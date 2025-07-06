Строительство парка "Парка Победы" в Ханкенди продолжается быстрыми темпами

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Быстрыми темпами продолжаются работы по строительству "Парка Победы", фундамент которого был заложен Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в феврале этого года. На территории парка, площадь которого составит 8,3 га, был снесен ряд зданий, построенных с нарушением строительных норм в период оккупации и ставших непригодными для использования. В центре парка также ведется строительство Арки Победы — символа нашей Победы. Ее высота составит 44 метра, что соответствует количеству дней Великой Отечественной войны. На вершине арки создается смотровая площадка для гостей города.

Как сообщает Trend, об этом журналистам сообщила начальник отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы.

Она отметила, что от площади в центре парка до Арки Победы также запланировано установить 44 символические лестницы, на которых будет размещена информация об освобожденных населенных пунктах за каждый день Отечественной войны:

"Для удобства пожилых людей, детей и людей с ограниченными возможностями планируется установить лифты на верхнюю часть памятника — смотровую площадку. Согласно проекту, в парке планируется проложить широкие полосы зеленых насаждений. Находящиеся в парке деревья были сохранены, а также высажено более 300 дополнительных деревьев и более 9000 различных видов декоративных кустарников".