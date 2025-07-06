В новой школе в селе Хыдырлы Агдама созданы все необходимые условия для учащихся (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Детский сад-ясли, построенный в соответствии с потребностями населения, подлежащего расселению в селе Хыдырлы Агдамского района, рассчитан на 120 мест.

Как сообщает Trend, об этом сказала журналистам во время медиа-тура начальник отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Азербайджана Лейла Сараби.

«В здании к услугам будут предоставлены групповые комнаты, музыкальный зал, спортивные залы. Здесь созданы необходимые условия для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно и беззаботно, а также занимались своим образованием и воспитанием на высоком уровне. Вокруг детского сада проложены полосы зеленых насаждений, созданы спортивные и игровые площадки, беседки. На крыше здания установлены солнечные батареи»,- заявила она.

Сараби отметила, что также построен клубно-общественный центр в селе Хыдырлы, где состоялась церемония открытия с участием президентов Азербайджана и Кыргызстана.

«Здание включает в себя актовый зал на 190 мест, буфет, репетиционные залы для танцев, клубные комнаты и другие административные помещения. В клубно-общественном центре созданы все условия для проведения различных общественных и культурных мероприятий, связанных с селом Хыдырлы, а также народных гуляний и других мероприятий»,- добавила она.

Сараби также предоставила подробную информацию представителям СМИ о средней школе села Хыдырлы имени Айкёля Манаса:

"Первый камень в фундамент средней школы на 528 мест был заложен в апреле 2024 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Здание школы состоит из пяти блоков, включая блок спортивного зала. Здание школы, площадь которого составляет 2,7 га, имеет 21 класс, 2 дошкольных класса, 2 кабинета информатики, 2 класса технологии, 1 класс военной подготовки, 3 лаборатории, библиотеку, спортивный и актовый залы, столовую и т.д. Материально-техническая база учебного заведения создает всесторонние условия для получения учащимися знаний на высоком уровне. На территории школы построена большая спортивная площадка с беговой дорожкой, игровыми и рекреационными площадками, которые будут служить как учащимся, так и населению", - сказала Сараби.