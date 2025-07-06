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Председатель Национальной ассамблеи Пакистана прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 6 июля 2025 18:18 (UTC +04:00)
Председатель Национальной ассамблеи Пакистана прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Фото: Милли Меджлис Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 6 июля председатель Национальной Ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садык прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Trend, в международном аэропорту имени Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги двух стран, гостя встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Пакистан Кямаледдин Гафаров и другие официальные лица.

Отметим, что спикер Национальной Ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садык в рамках своего официального визита в Азербайджан проведет ряд встреч и обсудит вопросы развития двусторонних отношений.

Председатель Национальной ассамблеи Пакистана прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Национальной ассамблеи Пакистана прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Национальной ассамблеи Пакистана прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Национальной ассамблеи Пакистана прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Национальной ассамблеи Пакистана прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Национальной ассамблеи Пакистана прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Национальной ассамблеи Пакистана прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Национальной ассамблеи Пакистана прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
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