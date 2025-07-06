Экономические реформы Азербайджана обеспечили повышение рейтинга Moody’s до инвестиционного уровня - Микаил Джаббаров

БАКУ/Trend/- Экономические реформы Азербайджана обеспечили повышение рейтинга Moody’s до инвестиционного уровня.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети X.

«Достижения экономических и финансовых структур Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева продолжают получать признание на международном уровне. Недавнее повышение суверенного кредитного рейтинга Азербайджана до уровня инвестиционной категории (Baa3) агентством Moody’s свидетельствует об эффективности проводимых реформ, направленных на развитие ненефтяного сектора, увеличение диверсификации доходов и значительное сокращение зависимости государственного бюджета от поступлений от углеводородов»,- заявил он.

Министр подчеркнул, что широкомасштабные реформы, реализуемые по всей стране, обеспечили макроэкономическую стабильность и устойчивость государственных финансов, углубили экономическую диверсификацию, ускорили процесс восстановления освобождённых территорий и мобилизовали их экономический потенциал.

«Позиционирование Азербайджана как ключевого стратегического транспортного узла как в региональном, так и в глобальном контексте также приносит ощутимые социально-экономические выгоды.

Надёжная стабильность была достигнута благодаря последовательным реформам в банковском и финансовом секторах и в сфере денежно-кредитной политики, строгому применению бюджетных правил, а также комплексным налоговым реформам, основанным на прозрачности и подотчетности. Одновременно значительно выросли стратегические валютные резервы, чему способствовали прозрачность процессов в государственных закупках и цифровизация соответствующих процессов - всё это привело к заметному улучшению суверенных кредитных показателей Азербайджана»,- добавил М.Джаббаров.

По его словам, помимо макроэкономической консолидации, улучшение инвестиционного климата и деловой среды привлекает всё больший иностранный интерес.

«Усиление нормативно-правовой базы, ориентированная на инвесторов государственная политика и общая экономическая устойчивость создают основу для реализации масштабных инвестиционных проектов, которые поддержат долгосрочный устойчивый рост и дальнейшую экономическую диверсификацию»,- сказал он.