Увеличился объем денежных переводов из Азербайджана в Австрию

БАКУ /Trend/ - Объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Австрию в первом квартале этого года составил 1,464 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана, этот показатель на 30 процентов или на 338 тысяч долларов США больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Доля Австрии в общем объеме денежных переводов из Азербайджана за рубеж за отчетный период составила 1,3 процента.

Кроме того, в первом квартале текущего года объем денежных переводов физических лиц из Австрии в Азербайджан составил 2,328 миллиона долларов США, что на 3,2 миллиона долларов США или на 58 процентов меньше, чем в первом квартале 2024 года.

Доля Австрии в общем объеме денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан за отчетный период составила 1 процент.

В первом квартале 2024 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Австрию составил 1,126 миллиона долларов США, а в обратном направлении - 5,548 миллиона долларов США.

В целом, в первом квартале 2025 года объем денежных переводов, осуществленных физическими лицами из Азербайджана в зарубежные страны, составил 112,674 миллиона долларов США. Это на 18,811 миллионов долларов США или на 14,3 процента меньше, чем за тот же период 2024 года.

В то же время, в отчетном периоде объем денежных переводов физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан составил 229,494 миллиона долларов США, что на 64,926 миллиона долларов США или на 22,1 процента меньше по сравнению с показателем за первый квартал 2024 года.