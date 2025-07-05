Делегация Узбекистана обсудила расширение экономического сотрудничества с Германией

ТАШКЕНТ /Trend/ - В рамках делового визита в Федеративную Республику Германия делегация Ферганской области Узбекистана во главе с хокимом Хайрулло Бозоровым провела серию встреч с представителями немецких деловых кругов, передает Trend.

Основной площадкой для обсуждения стало посольство Узбекистана в Берлине, где состоялись переговоры с руководителями компаний “Stein&Partners Rechtsanwälte mbB”, “MÜSIAD” и других немецких бизнес-структур.

Сообщается, что стороны обсудили расширение экономического сотрудничества, запуск совместных инвестиционных проектов и укрепление торговых связей между регионами двух стран. Хайрулло Бозоров представил подробную информацию об инвестиционном климате Узбекистана, мерах господдержки для иностранных инвесторов и потенциале Ферганской области.

Особое внимание было уделено возможностям в таких сферах, как сельское хозяйство, электротехническая промышленность, IT, фармацевтика и машиностроение.

По итогам переговоров достигнуты предварительные договорённости о запуске ряда инвестиционных проектов в указанных направлениях. Хоким пригласил немецкий бизнес к активному участию в реализации инициатив в регионе и выразил готовность к развитию взаимовыгодного партнёрства.