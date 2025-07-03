Иран продолжит сотрудничество с МАГАТЭ

БАКУ/ Trend/ - Иран сохраняет приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и намерен продолжить взаимное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в публикации на своей странице в социальной сети «X».

«Наше сотрудничество будет осуществляться через Высший совет национальной безопасности Ирана по очевидным причинам безопасности», — подчеркнул он.

Отметим, что 25 июня парламент Ирана одобрил законопроект о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ.