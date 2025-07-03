Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 июля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 3 июля.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 2,0043 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0426 маната, 100 российских рублей - 2,1553 маната.

Валюты 1 доллар США USD 1.7000 1 евро EUR 2.0043 1 австралийский доллар AUD 1.1168 1 белорусский рубль BYN 0.5728 1 болгарский леви BGN 1.0241 1 дирхам ОАЭ AED 0.4628 100 южнокорейских вон KRW 0.1250 1 чешская крона CZK 0.0813 1 китайский юань CNY 0.2373 1 датская крона DKK 0.2686 1 грузинский лари GEL 0.6255 1 гонконгский доллар HKD 0.2166 1 индийская рупия İNR 0.0199 1 британский фунт стерлингов GBP 2.3170 10000 иранских риалов İRR 0.0283 1 шведская крона SEK 0.1784 1 швейцарский франк CHF 2.1469 1 израильский шекель İLS 0.5044 1 канадский доллар CAD 1.2502 1 кувейтский динар KWD 5.5710 100 казахских тенге KZT 0.3279 1 катарский риал QAR 0.4664 1 кыргызский сом KGS 0.0195 100 венгерских форинтов HUF 0.5009 1 молдавский лей MDL 0.1013 1 норвежская крона NOK 0.1687 100 узбекских сомов UZS 0.0135 100 пакистанских рупий PKR 0.5990 1 польский злотый PLN 0.4700 1 румынский лей RON 0.3959 100 российских рублей RUB 2.1553 1 сербский динар RSD 0.0171 1 сингапурский доллар SGD 1.3351 1 саудовский риал SAR 0.4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2.3386 1 турецкая лира TRY 0.0426 1 туркменский манат TMT 0.4857 1 украинская гривна UAH 0.0407 100 японских йен JPY 1.1819 1 новозеландский доллар NZD 1.0318

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