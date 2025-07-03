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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 июля

Экономика Материалы 3 июля 2025 09:17 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 июля

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 3 июля.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 2,0043 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0426 маната, 100 российских рублей - 2,1553 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7000

1 евро

EUR

2.0043

1 австралийский доллар

AUD

1.1168

1 белорусский рубль

BYN

0.5728

1 болгарский леви

BGN

1.0241

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4628

100 южнокорейских вон

KRW

0.1250

1 чешская крона

CZK

0.0813

1 китайский юань

CNY

0.2373

1 датская крона

DKK

0.2686

1 грузинский лари

GEL

0.6255

1 гонконгский доллар

HKD

0.2166

1 индийская рупия

İNR

0.0199

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.3170

10000 иранских риалов

İRR

0.0283

1 шведская крона

SEK

0.1784

1 швейцарский франк

CHF

2.1469

1 израильский шекель

İLS

0.5044

1 канадский доллар

CAD

1.2502

1 кувейтский динар

KWD

5.5710

100 казахских тенге

KZT

0.3279

1 катарский риал

QAR

0.4664

1 кыргызский сом

KGS

0.0195

100 венгерских форинтов

HUF

0.5009

1 молдавский лей

MDL

0.1013

1 норвежская крона

NOK

0.1687

100 узбекских сомов

UZS

0.0135

100 пакистанских рупий

PKR

0.5990

1 польский злотый

PLN

0.4700

1 румынский лей

RON

0.3959

100 российских рублей

RUB

2.1553

1 сербский динар

RSD

0.0171

1 сингапурский доллар

SGD

1.3351

1 саудовский риал

SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2.3386

1 турецкая лира

TRY

0.0426

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0407

100 японских йен

JPY

1.1819

1 новозеландский доллар

NZD

1.0318

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