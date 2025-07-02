Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран
  3. Экономика

Увеличилась перевалка грузов в портах иранской провинции Ормузган

Экономика Материалы 2 июля 2025 22:18 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - За 3 месяца текущего иранского года (21 марта - 21 июня 2025 года) объем грузов, загруженных и выгруженных в западных портах провинции Ормузган, расположенной на юге Ирана, вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта - 20 июня 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом сказал в ходе брифинга директор управления западных портов провинции Ормузган в Иране Муртаза Салари.

По его словам, объем перевалки составил 3,3 миллиона тонн.

За 3 месяца в портах, расположенных на западе провинции, было загружено и выгружено 1,78 миллиона тонн ненефтяных продуктов. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что на западе иранской провинции Ормузган действуют 10 портов. Среди этих портов более активны порты Ленге, Чарак, Сири и Лаван.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости