Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Туркменистан призывает к координации энергетической политики стран ОЭС

Экономика Материалы 4 июля 2025 17:06 (UTC +04:00)
Туркменистан призывает к координации энергетической политики стран ОЭС

Читайте Trend в

Гюльнара Рагимова
Гюльнара Рагимова
Все материалы

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Туркменистан призвал государства-члены Организации экономического сотрудничества (ОЭС) к активному укреплению совместной энергетической политики с целью повышения энергетической безопасности и реализации масштабных инфраструктурных проектов в регионе, сообщает Trend.

Выступая на XVII саммите ОЭС, вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов предложил усилить координацию энергетической политики, внедрять единые стандарты и правила управления энергетическими ресурсами, а также активизировать сотрудничество в области возобновляемых источников энергии.

"Мы предлагаем усилить энергетическую политику государств-членов, скоординировать действия в этом направлении и сформировать единый подход к устойчивому использованию энергетических ресурсов региона", - заявил Мередов.

Он отметил, что Туркменистан располагает значительными возможностями по расширению энергетической инфраструктуры и обеспечению надёжных поставок энергии в страны региона. В числе приоритетов — поддержка энергетических проектов с общим объёмом инвестиций свыше полумиллиарда долларов США и содействие странам-членам в модернизации их энергетических систем.

Лента

Лента новостей

Читать все новости