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ОЭС нацелена на более тесное сотрудничество с представителями частного сектора - Чагатай Эмре Онгют

Общество Материалы 2 июля 2025 12:10 (UTC +04:00)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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ШУША /Trend/ - Организация экономического сотрудничества (ОЭС) нацелена на более тесное сотрудничество с представителями частного сектора.

Как сообщает в среду корреспондент Trend, об этом заявил помощник Генерального секретаря ОЭС Чагатай Эмре Онгют в кулуарах проходящего в городе Шуша бизнес-форума ОЭС.

"Мы приехали в Шушу на Саммит лидеров, который проводится раз в два года. Вчера состоялся Молодежный форум, сегодня проходит бизнес-форум. Состоится встреча, которая соберет более 170 бизнесменов из всех стран-членов ОЭС. Этот бизнес-форум будет 6-м по счету. Мы нацелены на более тесное сотрудничество с представителями частного сектора", - сказал он.

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