Назван объем продукции, перевезенной из портов Ирана в провинции страны

БАКУ /Trend/ - 23 июня из портов Ирана в различные провинции страны было перевезено 104 тысячи тонн продуктов первой необходимости (пшеница, ячмень, соя, рис, растительное масло и др.).

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга генеральный директор Управления грузоперевозок Организации транспорта и грузоперевозок Ирана Мехрдад Хамдуллахи.

По его словам, всего за прошедшие сутки по территории страны грузовиками было перевезено 1,52 миллиона тонн грузов.

Хамдуллахи отметил, что в стране прилагаются все усилия для своевременного обеспечения населения необходимой продукцией.

Отметим, что в 1-м месяце текущего иранского года (21 марта-20 апреля 2025 года) грузоперевозки (экспорт, импорт и транзит) по иранским магистралям составили 2,9 млн тонн. Это на 6% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года (20 марта -19 апреля 2024 года).

Добавим, что в настоящее время в Иране эксплуатируются 2 793 км автомагистралей, 45 170 км магистральных дорог и главная дорога.